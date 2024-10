Roman Polanski eviterà il processo per stupro previsto nel 2025 (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il regista Roman Polanski ha evitato di doversi presentare in tribunale trovando un accordo con la donna che lo accusava di stupro. Roman Polanski non dovrà presentarsi in tribunale a Los Angeles nel 2025: il regista ha trovato un accordo e non dovrà quindi rispondere dell'accusa di aver violentato una minorenne nel 1973. A confermare la notizia è stato Alexander Rufus-Isaacs, avvocato del regista, all'agenzia di stampa francese AFP. L'aggiornamento degli avvocati L'accordo è stato raggiunto in estate ed entrambe le parti in causa sono soddisfatte di quanto stabilito, permettendo quindi di archiviare la causa. Roman Polanski avrebbe dovuto presentarsi in tribunale nel mese di agosto 2025. Gloria Allred, che rappresentava l'accusatrice che ha mantenuto l'anonimato, ha confermato quanto annunciato dal collega Movieplayer.it - Roman Polanski eviterà il processo per stupro previsto nel 2025 Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il registaha evitato di doversi presentare in tribunale trovando un accordo con la donna che lo accusava dinon dovrà presentarsi in tribunale a Los Angeles nel: il regista ha trovato un accordo e non dovrà quindi rispondere dell'accusa di aver violentato una minorenne nel 1973. A confermare la notizia è stato Alexander Rufus-Isaacs, avvocato del regista, all'agenzia di stampa francese AFP. L'aggiornamento degli avvocati L'accordo è stato raggiunto in estate ed entrambe le parti in causa sono soddisfatte di quanto stabilito, permettendo quindi di archiviare la causa.avrebbe dovuto presentarsi in tribunale nel mese di agosto. Gloria Allred, che rappresentava l'accusatrice che ha mantenuto l'anonimato, ha confermato quanto annunciato dal collega

Roman Polanski has reached a settlement agreement in a lawsuit related to the alleged sexual assault of a minor in 1973, according to multiple reports.