Iodonna.it - Realizzata dai lavoratori del settore, mira a spingere gli elettori a votare contro il tycoon e le sue promesse di restrizioni. «La libertà di parola è la prima vittima», avvertono i protagonisti

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Milano, 23 ott. (askanews) – Questa campagna “giù le mani dal porno” è costata 100mila dollari, compare sui siti per adulti ed è statadae lavoratrici delper convincere i fruitori di porno aTrump, che nel suo programma prevede anchein questo campo. «L’industria del porno è come il canarino nelle miniere di carbone. Siamo latessera del domino a cadere quando si tratta didi», dice Holly Randall, regista di film per adulti con un’efficace metafora.