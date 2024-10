Pronostico Atalanta – Celtic (23 Ottobre 2024, ore 18:45) (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La sfida tra Atalanta e Celtic, valida per la terza giornata di Champions League, si giocherà al Gewiss Stadium con fischio d’inizio alle 18:45. Le due squadre arrivano a questo match con stati di forma differenti: l’Atalanta ha ritrovato la fiducia con una serie di vittorie in campionato e in Europa, mentre il Celtic, pur dominando in campionato, è reduce da una pesante sconfitta contro il Borussia Dortmund in Champions. Come arrivano le due squadre Atalanta:La squadra di Gian Piero Gasperini è in un buon momento, forte del successo per 2-0 contro il Venezia, che li ha riportati nelle zone alte della classifica di Serie A. L’Atalanta ha vinto anche prima della sosta internazionale, con un 5-1 convincente al Genoa e una vittoria netta per 3-0 contro lo Shakhtar in Champions League. Pronosticipremium.com - Pronostico Atalanta – Celtic (23 Ottobre 2024, ore 18:45) Leggi tutta la notizia su Pronosticipremium.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La sfida tra, valida per la terza giornata di Champions League, si giocherà al Gewiss Stadium con fischio d’inizio alle 18:45. Le due squadre arrivano a questo match con stati di forma differenti: l’ha ritrovato la fiducia con una serie di vittorie in campionato e in Europa, mentre il, pur dominando in campionato, è reduce da una pesante sconfitta contro il Borussia Dortmund in Champions. Come arrivano le due squadre:La squadra di Gian Piero Gasperini è in un buon momento, forte del successo per 2-0 contro il Venezia, che li ha riportati nelle zone alte della classifica di Serie A. L’ha vinto anche prima della sosta internazionale, con un 5-1 convincente al Genoa e una vittoria netta per 3-0 contro lo Shakhtar in Champions League.

