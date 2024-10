Posti nel calzaturiero e nel settore della conceria (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nel mondo della pelle si selezionano operai addetti alla rifinizione, per azienda settore calzaturiero. In particolare, la risorsa sarà inserita all’interno della manovia a mettere i soletti di pulizia. Richiesta precedente esperienza nella mansione, lavorazione di scarpe di lusso. Contratto con prospettiva di inserimento a tempo indeterminato. Orario di lavoro full-time, dal lunedì al venerdì. Zona di lavoro San Miniato. Si cerca anche un rasatore per azienda cliente settore conciario. Richiesta precedente esperienza nella mansione nella rasatura pelli. Orario di lavoro full-time, dal lunedì al venerdì. Contratto a termine con prospettiva di inserimento a tempo indeterminato. Zona di lavoro Santa Croce sull’Arno. C’è anche un posto da rifinitore per azienda settore conciario. Richiesta precedente esperienza nella mansione, rifinitore, gestione colori e campionature in autonomia. Lanazione.it - Posti nel calzaturiero e nel settore della conceria Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nel mondopelle si selezionano operai addetti alla rifinizione, per azienda. In particolare, la risorsa sarà inserita all’internomanovia a mettere i soletti di pulizia. Richiesta precedente esperienza nella mansione, lavorazione di scarpe di lusso. Contratto con prospettiva di inserimento a tempo indeterminato. Orario di lavoro full-time, dal lunedì al venerdì. Zona di lavoro San Miniato. Si cerca anche un rasatore per azienda clienteconciario. Richiesta precedente esperienza nella mansione nella rasatura pelli. Orario di lavoro full-time, dal lunedì al venerdì. Contratto a termine con prospettiva di inserimento a tempo indeterminato. Zona di lavoro Santa Croce sull’Arno. C’è anche un posto da rifinitore per aziendaconciario. Richiesta precedente esperienza nella mansione, rifinitore, gestione colori e campionature in autonomia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nel primo semestre male il settore calzaturiero - anche il lusso - A soffrire soprattutto sono le esportazioni, da sempre il traino del comparto, visto che viene venduto fuori dai confini nazionali l'85% delle paia prodotte in Italia. E, con riferimento alle previsioni per l'intero anno, 3 imprenditori su 4 ritengono che il 2024 per la propria azienda sarà peggiore dell'anno precedente. (Quotidiano.net)

IL SETTORE CALZATURIERO SI CONFERMA UN’ECCELLENZA E RITROVA IN MICAM TUTTE LE ESPRESSIONI DELLA SUA CREATIVITÀ - La rosa dei 12 nuovi talenti si conferma unica per varietà e qualità delle calzature presentate. “MICAM da sempre sostiene il comparto calzaturiero che rappresenta una delle colonne portanti del Made in Italy e promuove l’immagine del nostro Paese sul piano internazionale, contribuendo alla crescita dell’economia – afferma Giovanna Ceolini Presidente di MICAM e Assocalzaturifici. (Ilgiorno.it)

IL SETTORE CALZATURIERO SI CONFERMA UN’ECCELLENZA E RITROVA IN MICAM TUTTE LE ESPRESSIONI DELLA SUA CREATIVITÀ - Si passerà poi alla produzione vera e propria con SNEAKNIT, dove la progettazione di tomaie avviene con una macchina da maglieria, e DIRECT 3D per la produzione di suole con la stampante 3D. La rosa dei 12 nuovi talenti si conferma unica per varietà e qualità delle calzature presentate. Le aziende protagoniste: Covision Media Covision Media è specializzato nello sviluppo di scanner 3D ... (Lanazione.it)