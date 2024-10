Piano di azione congiunto per la sicurezza delle aziende orafe: prefettura e forze dell’ordine in prima linea (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Impegni concreti per prevenire e combattere con maggiore incisività il fenomeno dei furti nelle aziende orafe. È quanto emerso dall’incontro, costruttivo e serrato, che il prefetto Clemente Di Nuzzo ha tenuto questa mattina in prefettura con i rappresentanti della Consulta orafa, insieme ai vertici provinciali delle forze di polizia. Durante la riunione, caratterizzata da un clima di massima collaborazione, sono stati esaminati tutti gli aspetti legati ai furti nel settore orafo e si è definita un’agenda operativa che vedrà l’attuazione di interventi immediati e concreti nei prossimi giorni. Visto l’elevato numero di imprese orafe, molte delle quali di piccole dimensioni e diffuse capillarmente sul territorio, l’obiettivo è costruire una strategia sinergica tra tutti gli attori coinvolti nel sistema di sicurezza del settore. Lortica.it - Piano di azione congiunto per la sicurezza delle aziende orafe: prefettura e forze dell’ordine in prima linea Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Impegni concreti per prevenire e combattere con maggiore incisività il fenomeno dei furti nelle. È quanto emerso dall’incontro, costruttivo e serrato, che il prefetto Clemente Di Nuzzo ha tenuto questa mattina incon i rappresentanti della Consulta orafa, insieme ai vertici provincialidi polizia. Durante la riunione, caratterizzata da un clima di massima collabor, sono stati esaminati tutti gli aspetti legati ai furti nel settore orafo e si è definita un’agenda operativa che vedrà l’attudi interventi immediati e concreti nei prossimi giorni. Visto l’elevato numero di imprese, moltequali di piccole dimensioni e diffuse capillarmente sul territorio, l’obiettivo è costruire una strategia sinergica tra tutti gli attori coinvolti nel sistema didel settore.

