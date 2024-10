Gaeta.it - Parma si impone come meta autunnale ideale secondo The Times per cibo, cultura e accoglienza

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Parma, con la sua miscela affascinante di cultura, gastronomia e storicità, è stata riconosciuta la meta perfetta per un soggiorno autunnale in un recente articolo del The Times. La città emiliana si distingue per la sua autenticità e il suo fascino, permettendo ai visitatori di immergersi in un ambiente rilassato, ricco di storia e tradizione. Questo reportage esamina i motivi di questo riconoscimento e fornisce un itinerario dettagliato per esplorare Parma in 48 ore, suggerendo anche le migliori esperienze gastronomiche da non perdere. L'attrattiva culturale di Parma Parma è una città storica fondata dai Romani, che ha subito cambiamenti di dominio nel corso dei secoli, passando dai Francesi agli Austriaci e infine a fare parte del Ducato di Maria Luigia, la consorte di Napoleone Bonaparte.