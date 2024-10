Park Towers, ipotesi di danno erariale per oltre 300mila euro (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La Corte dei conti si è espressa sulla vicenda delle torri di via Crescenzago a Milano. I magistrati contabili hanno notificato un “invito a fornire deduzioni” a tre dipendenti del Comune di Milano Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La Corte dei conti si è espressa sulla vicenda delle torri di via Crescenzago a Milano. I magistrati contabili hanno notificato un “invito a fornire deduzioni” a tre dipendenti del Comune di Milano

Park Towers, "danno erariale di 300mila euro" - È la stima della Corte dei Conti sui mancati oneri al Comune di Milano per la costruzione delle torri di via Crescenzago. Chiamati in causa tre dipendenti comunali ... (rainews.it)