Omicidio Turturo, domani il conferimento dell'incarico per l'autopsia sul corpo di Michele Lacarpia

Sarà conferito nella giornata di giovedì 24 ottobre l'incarico per effettuare l'autopsia sul corpo di GIuseppe Lacarpia, il 65enne originario di Gravina In Puglia, deceduto martedì nella sua cella del carcere di Bari. Lo riporta l'Ansa. L'uomo, accusato di aver ucciso la moglie, Maria Arcangela

Femminicidio di Gravina, Giuseppe Lacarpia si suicida in carcere. La figlia esulta sui social: “È giustizia per mia mamma” - A far discutere, nelle scorse ore, il commento della figlia Antonella. La donna ha espresso il suo sollievo sui social per il suicidio del padre, pubblicando un post con emoji festanti. In una rispost ... (ilriformista.it)

Maria Turturo, la figlia su Giuseppe Lacarpia: «Le emoji per il suicidio di papà? Non festeggiavo, è solo giustizia per mamma» - Antonella Lacarpia è la terza protagonista della terribile tragedia di Gravina in Puglia (Bari). Sei emoticon che «festeggiano» per commentare la notizia del suicidio ... (leggo.it)