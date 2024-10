Novotech, soluzioni avanzate per il settore aerospaziale in mostra allo Iac di Milano (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il Congresso astronautico internazionale (Iac 2024) a Milano è stato un evento di portata storica, segnando la 75ª edizione di questo raduno globale di appassionati dello spazio. Organizzato dall’Associazione italiana di aeronautica e Astronautica (Aidaa), insieme all’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e a Leonardo, l’Iac 2024 ha raggiunto numerosi traguardi, lasciando un’importante eredità.Novotech, con le sue soluzioni avanzate per il settore aerospaziale, era presente nello stand della Regione Puglia insieme ad altre otto Pmi pugliesi operanti nell’aerospazio. Il Ceo, Leonardo Lecce, è stato invitato alla cerimonia inaugurale in qualità di past-president dell’Aidaa. Quest’edizione, con il tema “Spazio responsabile per la sostenibilità”, ha segnato un record di presenze con oltre 11. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il Congresso astronautico internazionale (Iac 2024) aè stato un evento di portata storica, segnando la 75ª edizione di questo raduno globale di appassionati dello spazio. Organizzato dall’Associazione italiana di aeronautica e Astronautica (Aidaa), insieme all’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e a Leonardo, l’Iac 2024 ha raggiunto numerosi traguardi, lasciando un’importante eredità., con le sueper il, era presente nello stand della Regione Puglia insieme ad altre otto Pmi pugliesi operanti nell’aerospazio. Il Ceo, Leonardo Lecce, è stato invitato alla cerimonia inaugurale in qualità di past-president dell’Aidaa. Quest’edizione, con il tema “Spazio responsabile per la sostenibilità”, ha segnato un record di presenze con oltre 11.

