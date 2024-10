Dailymilan.it - Milan, tanti errori e non solo: questo Ruben Loftus-Cheek è un problema. E il futuro…

(Di mercoledì 23 ottobre 2024), pochi spuntie una condizione fisica non ottimale:non convince Paulo Fonseca: e il futuro? Pochi spunti,e diversi palloni persi che hanno portato il Club Brugge a rendersi pericoloso in diverse occasioni: che cosa sta succedendo a? Il centrocampista inglese visto nella sfida contro la formazione belga in Champions League è la brutta copia di quel giocatore straripante dello scorso anno, quando aveva messo in campo alcune prestazioni di altissimo livello (come la gara con il PSG). Ecco, però, che adesso l’involuzione del centrale ex Chelsea sembra davvero essere arrivata a un livello insostenibile. Paulo Fonseca, infatti, non è contento e non è convinto delle prestazioni del numero 8 del club di via Aldo Rossi. Il suo futuro potrebbe, quindi, cambiare presto.