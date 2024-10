Ildifforme.it - Meloni sui due anni al governo: “Non potevo fare di più, su Patarnello non credo a complotto”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) "L'intesa Italia-Albania funzionerà", "Sulle pensioni non prendo lezioni da quelli del Superbonus", "La manovra non alza le tasse, è un dato di fatto", sono questi i cavalli di battaglia del premier, intervistata dal direttore de Il Tempo Tommaso Cerno in occasione delle celebrazioni degli 80della testata L'articolosui dueal: “Nondi più, sunon” proviene da Il Difforme.