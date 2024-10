Masters 1000 Parigi-Bercy 2024: programma, date orari e copertura tv (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il programma, le date e gli orari del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2024, torneo in programma dal 28 ottobre al 3 novembre nella capitale francese. Al via l’ultimo ‘1000’ della stagione, che mette in palio punti fondamentali per gli ultimi posti vacanti in vista delle Finals di Torino. A guidare il seeding sarà Jannik Sinner, seguito come un ombra da Carlos Alcaraz. Vedremo ancora un altro match tra i due? Lo scopriremo, ma la notizia è che non ci sarà Novak Djokovic, secondo quanto è trapelato dai media serbi in settimana. Tanti gli azzurri in gara oltre a Jannik: ci sono nel main draw Musetti, Cobolli, Arnaldi, Darderi, con Berrettini vicno ad entrare. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il, lee glideldi, torneo indal 28 ottobre al 3 novembre nella capitale francese. Al via l’ultimo ‘’ della stagione, che mette in palio punti fondamentali per gli ultimi posti vacanti in vista delle Finals di Torino. A guidare il seeding sarà Jannik Sinner, seguito come un ombra da Carlos Alcaraz. Vedremo ancora un altro match tra i due? Lo scopriremo, ma la notizia è che non ci sarà Novak Djokovic, secondo quanto è trapelato dai media serbi in settimana. Tanti gli azzurri in gara oltre a Jannik: ci sono nel main draw Musetti, Cobolli, Arnaldi, Darderi, con Berrettini vicno ad entrare.

