Quifinanza.it - Manovra 2025, prorogato il bonus IPO sino al 2027

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Fra tutte le misure dellac’è anche la proroga delIPO a favore delle società che si quotano in Borsa. La mis7ura ha favorito una vera e propria accelerazione dei procedimenti di quotazione (Initial Public Offering) fra le piccole e medie imprese italiane, ingrossando le fila dell’Euronext Growth Milan, il mercato ad alto potenziale di crescita dedicato alle PMI.alIl cosiddettoIPO è statofino al. E’ la prima volta dall’introduzione, nel 2018, che la misura viene prorogata per un orizzonte temporale maggiore di un anno. Questo eviterà il tradizionale “pressing” che annualmente gli operatori di mercato fanno su parlamentari e Governo per vedersi riconosciuta una proroga della misura, offrendo anche certezza a chi sta pianificando la quotazione sul mercato regolamentato.