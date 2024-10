Manovra 2025, le novità per lavoratori e pensioni minime (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La platea dei lavoratori che con la Manovra 2025 potranno beneficiare del taglio del cuneo fiscale si amplia ulteriormente rispetto a quanto inizialmente previsto. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, nel corso di un intervento a un evento della Lega, ha infatti annunciato che la misura riguarderà i redditi fino a 40 mila euro annuì e Manovra 2025, le novità per lavoratori e pensioni minime L'Identità. Lidentita.it - Manovra 2025, le novità per lavoratori e pensioni minime Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La platea deiche con lapotranno beneficiare del taglio del cuneo fiscale si amplia ulteriormente rispetto a quanto inizialmente previsto. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, nel corso di un intervento a un evento della Lega, ha infatti annunciato che la misura riguarderà i redditi fino a 40 mila euro annuì e, leperL'Identità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra - pensioni minime nel 2025 potrebbero aumentare a 621 euro. Avs : “Solo 20 centesimi in più al giorno” - Nella prossima manovra dovrebbe esserci un mini-ritocco per le pensioni minime, che dovrebbero salire a circa a 620,92 euro rispetto ai 614,77 di quest'anno. Avs: "Tradotto sarebbe 20 centesimi al giorno in più per le pensioni minime. Aspettiamo ... (Fanpage.it)

Manovra - via libera all’aumento della pensione sociale : nel 2025 sfiorerà i 621 euro - Il ministro dell'Economia ha confermato che il taglio del cuneo fiscale nel 2025 riguarderà ben 1,3 milioni di lavoratori in più, ovvero coloro che hanno un reddito inferiore a 40mila euro L'articolo Manovra, via libera all’aumento della pensione ... (Ildifforme.it)

Manovra - le pensioni minime nel 2025 aumentate a 621 euro - Sono giorni di grande agitazione per il governo di Giorgia Meloni e per tutti i partiti della maggioranza, chiamati a trovare la quadra del testo della Manovra 2025 che dovrà poi essere approvato dalle Camere del Parlamento. Tra indiscrezioni e ... (Quifinanza.it)