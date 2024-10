L’Inter batte lo Young Boys all’ultimo respiro: Thuram trasforma la sofferenza in gioia al 94° (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Vittoria sudata per i nerazzurri a Berna (0-1): e subiscono l'iniziativa degli svizzeri per tutto il match. Arnautovic sbaglia un rigore, Sommer vacilla sul palo di Monteiro Fiammata nel finale con Lautaro Martinez e Thuram decisivi. Fanpage.it - L’Inter batte lo Young Boys all’ultimo respiro: Thuram trasforma la sofferenza in gioia al 94° Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Vittoria sudata per i nerazzurri a Berna (0-1): e subiscono l'iniziativa degli svizzeri per tutto il match. Arnautovic sbaglia un rigore, Sommer vacilla sul palo di Monteiro Fiammata nel finale con Lautaro Martinez edecisivi.

