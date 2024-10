"L’Intelligenza artificiale è opportunità. Ma il tema è il governo dei dati" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) PERUGIA - L’Intelligenza artificiale "è una grande opportunità per migliorare anche tante strategie come sistema Paese" ma "il tema dei temi è il governo dei dati" secondo la presidente umbra Donatella Tesei intervenuta al terzo festival delle Regioni e delle Province autonome in corso a Bari. "Noi ci siamo portati avanti perché stiamo utilizzando i fondi della nuova programmazione e abbiamo presentato alla nostra comunità imprenditoriale dei bandi ad hoc anche con sostegni economici per le imprese per dotarsi di sistemi di intelligenza artificiale che in quel mondo sono molto utili a governare i processi. Questo è un dato di fatto che non dobbiamo pensare di poter fermare" ha detto. "Accanto a questo - ha aggiunto - c’è però un tema di formazione e anche lì stiamo investendo per permettere alle nostre imprese di dotarsi di personale e di persone formate nel governo di questi processi. Lanazione.it - "L’Intelligenza artificiale è opportunità. Ma il tema è il governo dei dati" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) PERUGIA -"è una grandeper migliorare anche tante strategie come sisPaese" ma "ildei temi è ildei" secondo la presidente umbra Donatella Tesei intervenuta al terzo festival delle Regioni e delle Province autonome in corso a Bari. "Noi ci siamo portati avanti perché stiamo utilizzando i fondi della nuova programmazione e abbiamo presentato alla nostra comunità imprenditoriale dei bandi ad hoc anche con sostegni economici per le imprese per dotarsi di sistemi di intelligenzache in quel mondo sono molto utili a governare i processi. Questo è un dato di fatto che non dobbiamo pensare di poter fermare" ha detto. "Accanto a questo - ha aggiunto - c’è però undi formazione e anche lì stiamo investendo per permettere alle nostre imprese di dotarsi di personale e di persone formate neldi questi processi.

