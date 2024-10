La sicurezza in centro. Steward, accordo vicino (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tavolo di confronto ieri nel Comando della Polizia municipale tra amministrazione, associazioni di categoria e Camera di commercio in merito alla proposta degli assessori Bruno Ceccherini e Riccardo Megale di portare gli Steward in centro storico. "Si è trattato di un incontro di preparazione, perché ci sono tanti aspetti normativi da affrontare – spiega Ceccherini –. Vogliamo una collaborazione in cui il Comune interverrà con una quota maggiore rispetto a quella delle associazioni di categoria. Vorremmo partire nei giorni più critici con orario dalle 21 alle 3. Domani (oggi per chi legge, Ndr) si riunisce il Comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura e da parte nostra c’è apertura per far sì che questo intervento sperimentale porti risultati per la città ". Lanazione.it - La sicurezza in centro. Steward, accordo vicino Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tavolo di confronto ieri nel Comando della Polizia municipale tra amministrazione, associazioni di categoria e Camera di commercio in merito alla proposta degli assessori Bruno Ceccherini e Riccardo Megale di portare gliinstorico. "Si è trattato di un incontro di preparazione, perché ci sono tanti aspetti normativi da affrontare – spiega Ceccherini –. Vogliamo una collaborazione in cui il Comune interverrà con una quota maggiore rispetto a quella delle associazioni di categoria. Vorremmo partire nei giorni più critici con orario dalle 21 alle 3. Domani (oggi per chi legge, Ndr) si riunisce il Comitato per l’ordine e lain Prefettura e da parte nostra c’è apertura per far sì che questo intervento sperimentale porti risultati per la città ".

