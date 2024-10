La prevenzione maschile in campo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) I dati statistici rilevano come gli uomini trascurino la propria salute, si curino il minimo indispensabile, siano poco informati sulle norme più elementari per mantenersi in forma nel tempo e considerino troppo poco la prevenzione. Fondazione Veronesi, con il progetto nazionale Salute Al Trevisotoday.it - La prevenzione maschile in campo Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) I dati statistici rilevano come gli uomini trascurino la propria salute, si curino il minimo indispensabile, siano poco informati sulle norme più elementari per mantenersi in forma nel tempo e considerino troppo poco la. Fondazione Veronesi, con il progetto nazionale Salute Al

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La prevenzione maschile in campo - L’ultima tappa del 2024 de “La prevenzione maschile in campo” è fissata per sabato 26 ottobre a Castelfranco Veneto, con le postazioni presenti in piazza Giorgione e presso il Golf Club Ca’ Amata. (trevisotoday.it)

Rissa in centro, Daspo Willy per tutte e 7 le persone coinvolte: importunarono due sorelle, il padre schiaffeggiò uno dei ragazzi - CASTELFRANCO - Le persone coinvolte nella rissa esplosa lo scorso 6 ottobre a Castelfranco sono state tutte colpite dal Daspo Willy: per 3 anni non potranno più mettere piede in nessun bar ... (ilgazzettino.it)

Asti, sicurezza e salute sul lavoro in ambito socio-sanitario: incontro con gli studenti del Castigliano - In occasione della settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, Confcooperative Piemonte Sud ha tenuto ieri, martedì 22 ottobre, un incontro ... (atnews.it)