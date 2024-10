La pensilina della fermata "esplosa" in Ripa Ticinese (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Alle 17 di martedì 22 ottobre un gran botto ha salutato l'arrivo del tram 2, con un bello spavento di utenti e turisti in attesa di salire sul mezzo. La pensilina è esplosa da sola, evidentemente per un problema di montaggio o vibrazioni.I vigili sono stati chiamati subito così come ha fatto Milanotoday.it - La pensilina della fermata "esplosa" in Ripa Ticinese Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Alle 17 di martedì 22 ottobre un gran botto ha salutato l'arrivo del tram 2, con un bello spavento di utenti e turisti in attesa di salire sul mezzo. Lada sola, evidentemente per un problema di montaggio o vibrazioni.I vigili sono stati chiamati subito così come ha fatto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La pensilina della fermata "esplosa" in Ripa Ticinese - Alle 17 di martedì 22 ottobre un gran botto ha salutato l'arrivo del tram 2, con un bello spavento di utenti e turisti in attesa di salire sul mezzo. La pensilina è esplosa da sola, evidentemente per ... (milanotoday.it)

In arrivo modifiche alla circolazione ferroviaria tra Venezia e Trieste: tutti i dettagli - A causa di intervento di potenziamento strutturale sulla linea Venezia-Trieste, dalle 23.00 del venerdì alle 6.00 di domenica nei weekend 26/27 ottobre; 9/10, 16/17, 23/24 novembre e 14/15 dicembre ... (nuovavenezia.gelocal.it)

Violenza sessuale a Pesaro, donna abusata in centro urla e sveglia i residenti: 30enne arrestato in flagranza - A Pesaro un uomo è stato arrestato per violenza sessuale su una donna di 40 anni. Le urla della vittima hanno svegliato i residenti ... (notizie.virgilio.it)