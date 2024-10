Ilrestodelcarlino.it - La memoria in pellicola: ecco Archivio Aperto

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Con l’dei filmati di famiglia, che in oltre 20 anni è diventato imponente (35.000 pellicole), la Fondazione Home Movies è riuscita a realizzare una serie documentaria che racconta il Novecento italiano attraverso il cinema in formato ridotto, dai 9,5mm al super8. Un grande lavoro che verrà annunciato alla 17esima edizione di, al via da oggi con il titolo ’The Art of Memory’, in vari spazi della città, con epicentro alla ex Chiesa di San Mattia in via Sant’Isaia e platee preziose tra Cineteca e PopUp Cinema. Al Modernissimo il festival si aprirà oggi alle 19,30 con il film non in concorso ’Sulla terra leggeri’ (1924) di Sara Fgaier – classe 1982, laurea alla nostra università e per 10 anni collaboratrice di Pietro Marcello – il cui sguardo sugli archivi è speciale.