Jorge Valdivia arrestato con l’accusa di stupro: l’ex stella del Cile denunciata dalla sua tatuatrice (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L'ex stella del Cile Jorge Valdivia è stato arrestato con l'accusa di stupro nei confronti di una donna: l'ex calciatore 41enne rimarrà in carcere fino a che le indagini non saranno concluse. Fanpage.it - Jorge Valdivia arrestato con l’accusa di stupro: l’ex stella del Cile denunciata dalla sua tatuatrice Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L'exdelè statocon l'accusa dinei confronti di una donna: l'ex calciatore 41enne rimarrà in carcere fino a che le indagini non saranno concluse.

