Inter turnover col brivido | alla fine contro lo Young Boys decidono i titolari

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) I rischi delvengono fuori a Berna. L'vince, con tanta fatica. Mantiene la porta inviolata con una prova nelle due fasi (quindi anche difensiva) meno solida di altre gare in cui il gol al passivo è arrivato. Normale, forse, per una squadra che tra gli undicilopresentavapreti che hanno giocato assieme di rado. Può andare bene, come accaduto con la Stella Rossa, oppure meno come vistola squadra elvetica, che corre tanto, è stata rivitalizzata dal ritorno del vecchio allenatore e ha più confidenza con il sintetico. La vittoria è un toccasana. Un altro 1-0 dopo quello di domenica scorsala Roma, arrivato anch'esso in sofferenza. Segna un nome illustre, Thuram, tra quelli che inizialmente erano rimasti in panchina e che Inzaghi ha chiamato in causa nel secondo tempo.