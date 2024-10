Gaeta.it - Importantissimi sviluppi nell’accoglienza: oltre 100 permessi di soggiorno rilasciati

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’Ufficio Immigrazione della Questura ha registrato un’attività frenetica nell’ambito della gestione degli ingressi regolari e della protezione internazionale nella settimana appena trascorsa.100disono stati, accompagnati da più di 50 nuove richieste di protezione internazionale, segnale di un impegno continuo nell’affrontare non solo l’immigrazione clandestina, ma anche nel favorire un ambiente di accoglienza per coloro che cercano sicurezza e opportunità in Italia. Rilascio didi: un passo fondamentale Negli ultimi giorni, l’Ufficio Immigrazione ha svolto un lavoro di notevole portata, formalizzando più di 100di. Questi documenti sono essenziali per garantire ai richiedenti la possibilità di restare in Italia in modo legale e di integrarsi nella società.