Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco Silvetti: "Maxi rissa in centro, non accada mai più. Ordinanza anti alcol"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Mentre ilDanieleè pressoché pronto a varare una nuovanei luoghi più sensibili di Ancona, il pensiero che esprime sullache, nel weekend, ha trasformato il cuore della città in un ring a cielo aperto è categorico: "Fatti come quelli accaduti sabato sera in piazza del Plebiscito non debbono più ripetersi". Diversi giovanissimi, infatti, sono stati coinvolti in un autentico far west. E così, il primo cittadino si è confrontato personalmente con il questore Cesare Capocasa, ricevuto a Palazzo del Popolo, ed entrambi avrebbero "condiviso l’idea che ci sia bisogno di un rafforzamento di polizia dedita all’ordine pubblico, ma non perché ci siano situazioni fuori controllo", esordisce, nel confermare la totale intesa con il primo dirigente di via Gervasoni.