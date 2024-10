Il governo Meloni non dice ancora quanto è costato portare i migranti in Albania (Di mercoledì 23 ottobre 2024) I soldi per i trasferimenti delle persone migranti in Albania sono già stati stanziati, e per di più usare le navi della Marina e della Guardia costiera ha portato un "sensibile risparmio". Sono le uniche cose che il governo Meloni ha risposto, quando gli è stato chiesto ancora una volta quanto sia costato il trasporto di sedici persone nei centri albanesi e poi, pochi giorni dopo, in Italia. Fanpage.it - Il governo Meloni non dice ancora quanto è costato portare i migranti in Albania Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) I soldi per i trasferimenti delle personeinsono già stati stanziati, e per di più usare le navi della Marina e della Guardia costiera ha portato un "sensibile risparmio". Sono le uniche cose che ilha risposto, quando gli è stato chiestouna voltasiail trasporto di sedici persone nei centri albanesi e poi, pochi giorni dopo, in Italia.

