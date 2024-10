Gaeta.it - Il dibattito pubblico a Latina: l’appello della consigliera Campagna per un linguaggio rispettoso

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twittersi trova attualmente al centro di un accesoriguardante il rispetto nelle comunicazioni pubbliche, in particolare a seguito di attacchi verbali indirizzati alla sindaca Matilde Celentano. Lacomunale del PD Valeriaha deciso di intervenire con una lettera aperta, richiamando l’attenzione sugli attacchi sessisti e sul bisogno di una trasformazione nelusato nella sfera politica. L’obiettivo è di promuovere un ambiente di inclusione, in cui il rispetto reciproco diventi il fondamento del dialogo politico. La solidarietà alla sindaca e le discriminazioni di genere Nei giorni scorsi, la comunità diha dimostrato il suo sostegno alla sindaca Matilde Celentano, vittima di attacchi ignobili che non colpiscono solo lei ma anche tutte le donne nel mondo del lavoro.