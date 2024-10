Gaeta.it - Grave incidente a Marino: un ragazzo di 16 anni in pericolo di vita dopo uno scontro

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un tragicosi è verificato a, coinvolgendo un giovane di 16alla guida di una minicar e un’automobile di marca Mercedes. La collisione è avvenuta in una zona trafficata, preoccupando non solo la comunità locale ma anche le autorità sanitarie che hanno dovuto intervenire d’urgenza. Ilè attualmente ricoverato presso il prestigioso Ospedale Bambino Gesù di Roma, in condizioni critiche. L’sulla via Nettunense: ricostruzione dell’accaduto Il drammatico evento è avvenuto nella giornata di martedì 22 ottobre 2024, intorno al pomeriggio. Le forze dell’ordine, in particolare gli agenti della Polizia Locale di, sono accorsi immediatamente sul luogo dell’