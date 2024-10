361magazine.com - Grande Fratello, Javier rivela come sta: l’ultima confessione su Shaila

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)Martinez spiegasta vivendo il distacco con: le nuove dichiarazionista affrontando il distacco daGatta. La ballerina nella puntata andata in onda lunedì sera è uscita dalla Casa, per volare a Madrid insieme a Lorenzo per viversi un’esperienza di una settimana al Gran Hermano, la versione spagnola del reality show. Leggi anche, Giglio: nuove considerazioni sul rapporto con Yulia Le nuove confessioni del concorrente Il pallavolista in un primo momento chiacchierando con Ilaria de Le Non è la Rai conferma di sentire la mancanza della ballerina.amareggiato e dispiaciuto dichiara: “Lei non mi ha mai promesso amore. Si è comportata male però non mi ha mai detto “ti amo, ti aspetto”.