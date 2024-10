Golf: Dp World Tour. In Corea si assegnano le 'carte' per stagione 2025 (Di mercoledì 23 ottobre 2024) A Incheon saranno in gara sette azzurri ROMA - Volata finale verso le 'carte' per la prossima stagione del DP World Tour nel Genesis Championship, in programma dal 24 al 27 ottobre al Jack Nicklaus Golf Club Korea di Incheon, nella Corea del Sud. E' l'ultimo evento delle "Back 9" dove si assegnerann Ilgiornaleditalia.it - Golf: Dp World Tour. In Corea si assegnano le 'carte' per stagione 2025 Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) A Incheon saranno in gara sette azzurri ROMA - Volata finale verso le '' per la prossimadel DPnel Genesis Championship, in programma dal 24 al 27 ottobre al Jack NicklausClub Korea di Incheon, nelladel Sud. E' l'ultimo evento delle "Back 9" dove si assegnerann

