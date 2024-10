Gaeta.it - Gli esperti britannici invocano l’abolizione dell’ora legale: per un sonno migliore e una salute ottimale

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La questionecontinua a suscitare dibattiti accesi in tutto il mondo, e il Regno Unito non fa eccezione. Recentemente, la British Sleep Society ha lanciato un appello per abolire il cambiamento tra orae ora solare, suggerendo di mantenere l’ora solare tutto l’anno. Le motivazioni scientifiche presentate daglisottolineano importanti ripercussioni sule sul ritmo circadiano degli individui. Con l’orache entrerà in vigore in questo fine settimana di ottobre 2024, il dibattito si fa sempre più caldo. Gli effetti negativi del cambiamentosullaL’implementazione, nota anche come Daylight Saving Time, ha un impatto significativo sui nostri ritmi biologici.