Giovanna Chinnici uccisa da Giuseppe Caputo per un parcheggio: «Lei ha difeso la figlia con il suo corpo». Le continue liti in famiglia (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La lite, il coltello contro quella nipote che non voleva sentire le ragioni della prepotenza e poi i fendenti mortali alla cognata. Omicidio mercoledì pomeriggio 23 ottobre a Nova Leggo.it - Giovanna Chinnici uccisa da Giuseppe Caputo per un parcheggio: «Lei ha difeso la figlia con il suo corpo». Le continue liti in famiglia Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La lite, il coltello contro quella nipote che non voleva sentire le ragioni della prepotenza e poi i fendenti mortali alla cognata. Omicidio mercoledì pomeriggio 23 ottobre a Nova

