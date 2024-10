Giovani, fuga dall’Italia. Brunetta (Cnel): E’ emergenza nazionale. E vara un osservatorio (Di mercoledì 23 ottobre 2024) In tredici anni, dal 2011 al 2023, sono 550 mila i Giovani italiani di 18-34 anni emigrati all’estero. Al netto dei rientri, il dato è pari a 377 mila. Si stima che al capitale umano uscito corrisponda un valore di 134 miliardi, cifra che potrebbe triplicarsi se si considera la sottovalutazione dei dati ufficiali. È quanto emerge dal Rapporto “I Giovani e la scelta di trasferirsi all’estero”, realizzato dalla Fondazione Nord Est e presentato oggi al Cnel. “La scarsa attrattività dell’Italia per i Giovani – ha dichiarato il presidente del Cnel Renato Brunetta – è una vera e propria emergenza nazionale, economica e sociale. Siamo entrati in una fase critica di carenza e fuga di Giovani dal Paese. I Giovani scarseggiano per le imprese, mancano nel sistema della PA e mancheranno sempre di più in ogni ganglio vitale della vita civile ed economica dell’Italia. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) In tredici anni, dal 2011 al 2023, sono 550 mila iitaliani di 18-34 anni emigrati all’estero. Al netto dei rientri, il dato è pari a 377 mila. Si stima che al capitale umano uscito corrisponda un valore di 134 miliardi, cifra che potrebbe triplicarsi se si considera la sottovalutazione dei dati ufficiali. È quanto emerge dal Rapporto “Ie la scelta di trasferirsi all’estero”, realizzato dalla Fondazione Nord Est e presentato oggi al. “La scarsa attrattività dell’Italia per i– ha dichiarato il presidente delRenato– è una vera e propria, economica e sociale. Siamo entrati in una fase critica di carenza edidal Paese. Iscarseggiano per le imprese, mancano nel sistema della PA e mancheranno sempre di più in ogni ganglio vitale della vita civile ed economica dell’Italia.

