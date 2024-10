Fiumicino Tributi intensifica la lotta all’evasione fiscale: oltre 13.000 avvisi di liquidazione in arrivo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’amministrazione di Fiumicino sta implementando un’azione significativa per recuperare l’evasione fiscale, con l’obiettivo di garantire ai cittadini servizi pubblici di qualità. Attraverso Fiumicino Tributi, il Comune ha avviato l’invio di circa 13.000 avvisi di liquidazione orientati a recuperare i versamenti omessi o parziali della Tari, il tributo necessario per finanziare il servizio di igiene urbana e la raccolta differenziata. Invio degli avvisi di liquidazione per il tributo Tari Recentemente, Fiumicino Tributi ha messo in atto una strategia di recupero fiscale con l’invio massivo di avvisi di liquidazione. Questi avvisi riguardano annualità pregresse non regolarmente saldate della Tari, imposta che copre i costi di gestione del servizio di igiene urbana. Nel complesso, l’amministrazione locale ha programmato di inviare circa 13. Gaeta.it - Fiumicino Tributi intensifica la lotta all’evasione fiscale: oltre 13.000 avvisi di liquidazione in arrivo Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’amministrazione dista implementando un’azione significativa per recuperare l’evasione, con l’obiettivo di garantire ai cittadini servizi pubblici di qualità. Attraverso, il Comune ha avviato l’invio di circa 13.000diorientati a recuperare i versamenti omessi o parziali della Tari, il tributo necessario per finanziare il servizio di igiene urbana e la raccolta differenziata. Invio deglidiper il tributo Tari Recentemente,ha messo in atto una strategia di recuperocon l’invio massivo didi. Questiriguardano annualità pregresse non regolarmente saldate della Tari, imposta che copre i costi di gestione del servizio di igiene urbana. Nel complesso, l’amministrazione locale ha programmato di inviare circa 13.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Oltre 2 miliardi di tasse auto eluse - Città metropolitane in guerra con le compagnie di noleggio. Roma e Milano inviano avvisi per recuperare il gettito Ipt e Rc auto. Allo studio una norma anti abusi per il futuro ... (italiaoggi.it)

D’Intino: «Il bilancio è sano» - FIUMICINO - Aspetti chiave del bilancio consolidato: questo l’argomento centrale di cui ha parlato l’assessore al Bilancio del Comune di Fiumicino, Vincenzo D’Intino. Il documento finanziario rapprese ... (civonline.it)

Crollo del costone via Ceri, Gubetti: “Occorre provvedimento d’urgenza della Regione Lazio” - CERVETERI - "Nella giornata di ieri sono stata nuovamente sulla Via di Ceri, dove alcune notti fa si è verificato il crollo di un costone tufaceo per un terzo ... (centumcellae.it)