Festa del commercio Un evento da paura (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Arriva Dance in town, la nuova Festa del commercio che per la prima volta animerà Ponsacco con una serata da brivido domenica 27 ottobre, a partire dalle 18. Il meglio della musica dance, area expo con prodotti del territorio, street food e mercatini, saranno protagonisti dell'iniziativa organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa in collaborazione con Metempsicosi, il patrocinio e il contributo del Comune di Ponsacco, la compartecipazione della Camera di commercio Toscana Nord-Ovest e il contributo di Toscana Energia. "Gli eventi sono fondamentali per animare il tessuto commerciale delle nostre città, l'organizzazione della Festa del commercio di Ponsacco rappresenta un esempio per tutto il territorio" afferma il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Pieragnoli.

