F1 Vasseur dopo la doppietta Ferrari ad Austin | Non pensiamo al campionato in Messico ripartiremo da zero

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) C’è grande entusiasmo in casala straordinariafirmata da Charles Leclerc e Carlos Sainz domenica scorsa al COTA dinel Gran Premio degli Stati Uniti 2024. La Scuderia di Maranello, con il risultato ottenuto in Texas, ha lanciato un segnale importante rientrando prepotentemente in lizza per il titolo mondiale costruttori. Quando mancano cinque appuntamento al termine della stagione, la Rossa è terza nella graduatoria dei team con un distacco di 8 punti dalla Red Bull e di 48 punti dalla McLaren. “Non stiamo pensando ale voglio che la squadra rimanga con questo stato d’animo, perché credo sia importante concentrarsi sulla prestazione pura, sessionesessione, e non avere in mente il. Una o due settimane fa tutti parlavano della McLaren, prima ancora della Mercedes e prima ancora della Red Bull.