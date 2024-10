Eva Medes: «Mia figlia che naviga sul web? Come mandarla in strada nel cuore della notte» (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Intervistata dal Sunday Times, l’attrice parla dei rischi legati a internet e spiega perché alle sue bambine - di 10 e 8 anni - per adesso ha proibito smartphone e social media: «So che può sembrare estremo, ma queste sono le mie sensazioni» Vanityfair.it - Eva Medes: «Mia figlia che naviga sul web? Come mandarla in strada nel cuore della notte» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Intervistata dal Sunday Times, l’attrice parla dei rischi legati a internet e spiega perché alle sue bambine - di 10 e 8 anni - per adesso ha proibito smartphone e social media: «So che può sembrare estremo, ma queste sono le mie sensazioni»

