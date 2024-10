Europa League 2024/2025, risultati e classifiche (Di mercoledì 23 ottobre 2024) I risultati e le classifiche dell’Europa League 2024/2025, la seconda manifestazione continentale più importante dopo la Champions. E’ tutto pronto per una nuova intensa stagione di calcio europeo che, come sempre, regalerà grandi emozioni. Lo scorso anno a trionfare fu l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che, essendosi qualificata in Champions, non potrà difendere il titolo. A rappresentare l’Italia saranno la Roma e la Lazio, che hanno chiuso lo scorso campionato di Serie A rispettivamente al sesto e settimo posto. A questo punto tutte le squadre partecipanti, in particolar modo le big, andranno a caccia del trionfo al termine di un lungo cammino per provare ad ereditare lo scettro della compagine nerazzurra. Chi riuscirà a portare a casa l’ambito trofeo? Ecco tutti i risultati e le classifiche dell’Europa League 2024/2025. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ie ledell’, la seconda manifestazione continentale più importante dopo la Champions. E’ tutto pronto per una nuova intensa stagione di calcio europeo che, come sempre, regalerà grandi emozioni. Lo scorso anno a trionfare fu l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che, essendosi qualificata in Champions, non potrà difendere il titolo. A rappresentare l’Italia saranno la Roma e la Lazio, che hanno chiuso lo scorso campionato di Serie A rispettivamente al sesto e settimo posto. A questo punto tutte le squadre partecipanti, in particolar modo le big, andranno a caccia del trionfo al termine di un lungo cammino per provare ad ereditare lo scettro della compagine nerazzurra. Chi riuscirà a portare a casa l’ambito trofeo? Ecco tutti ie ledell’

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Liver Europa League - Gironi Preliminari Torneo - I AM CALCIO è una testata giornalistica quotidiana registrata presso il Tribunale di Benevento con autorizzazione n. 08/13. Iscrizione al ROC n. 17031. Mind the Lab - P.IVA 01377360621 - Tutti i ... (torino.iamcalcio.it)

Champions League, alle 18.45 in campo Atalanta-Celtic. Stasera Young Boys-Inter - Due le squadre italiane in campo oggi per la terza giornata del girone unico di CL. I bergamaschi ospitano gli scozzesi mentre alle 21 i campioni d’Italia giocano in Svizzera. Ieri successo per il ... (tg24.sky.it)

La Juventus su "X" esalta Perin - ieri sera contro lo Stoccarda in Champions League è stato di gran lunga il migliore in campo della Juve, evitando più volte, anche con un rigore parato, la capitolazione prima del gol subìto in pieno ... (tuttojuve.com)