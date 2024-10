Dirigente dell’Alberti sospeso. Centinaia di firme raccolte: "Vogliamo subito il reintegro" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) I numeri parlano da soli: a 10 giorni dal termine del mese di raccolta firme per chiedere il reintegro del Dirigente scolastico Bruno Spechenhauser nelle proprie mansioni all’Istituto Alberti, a sottoscrivere la petizione si sono recati in 1.760, il gruppo Facebook ha abbondantemente superato i 900 iscritti e i punti di raccolta firme, da Livigno a Sondrio, si sono moltiplicati: attualmente sono 30 gli esercizi commerciali e pubblici in cui è possibile sostenere la richiesta di reintegro del Dirigente, che sarà inviata al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Ilgiorno.it - Dirigente dell’Alberti sospeso. Centinaia di firme raccolte: "Vogliamo subito il reintegro" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) I numeri parlano da soli: a 10 giorni dal termine del mese di raccoltaper chiedere ildelscolastico Bruno Spechenhauser nelle proprie mansioni all’Istituto Alberti, a sottoscrivere la petizione si sono recati in 1.760, il gruppo Facebook ha abbondantemente superato i 900 iscritti e i punti di raccolta, da Livigno a Sondrio, si sono moltiplicati: attualmente sono 30 gli esercizi commerciali e pubblici in cui è possibile sostenere la richiesta didel, che sarà inviata al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

