Dentro la casa degli alluvionati: "Dateci veri rimborsi, non carità" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Inizia la conta dei danni. Dopo l'esondazione del Tassone a Bagnolo, via Spallanzani è ricoperta dal fango. Il viale che porta alle abitazioni è un tappeto marrone calpestato dall'andirivieni di residenti, volontari, vigili del fuoco e furgoni. C'è anche il vicesindaco Grazia Mosca. Già sulla statale si vede un mucchio di quelli che fino a sabato erano interni e oggi sono rifiuti: un tavolo, una sedia, una lavatrice, libri e perfino un'enciclopedia in più volumi. Gli sfollati tornano ad aprire le loro case, per iniziare i lunghi lavori che – si spera – potranno riportarle alla normalità. Con un sorriso ci si rimbocca le maniche, le braccia in aiuto dalla comunità sono numerose, rapide e organizzate. Mentre i vigili del fuoco mettono in sicurezza le bombole si iniziano a tirare fuori i mobili e l'arredamento, a chiedere a chi ci viveva cosa farne e riempire i cassoni.

