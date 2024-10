Ilgiorno.it - Dall’Omo, l’ex portiere di provincia: "Sognavo De Gea, ora lo alleno"

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) MAGENTA (Milano) "Cosa ne sapete voi di Verbano, Stresa". Alessandroè uno a cui "piace scherzare". Anche ora che a 42 anni allena i portieri della Fiorentina con Giorgio Bianchi. "Lui ha giocato a Cremona, ha allenato in Grecia (Paok) e allo Shaktar in Ucraina. Io vengo dalla". Vive a Magenta, nel Milanese, "dove ho lavorato al Palazzetto dello Sport del Cief: non lo dimentico". Torna qui quando il calendario lo consente. A Busto Garolfo, a una manciata di chilometri, lo legano le ultime parate di una carriera trascorsa "tra settore giovanile, Eccellenza e Serie D. Ma è grazie a questo percorso se sto vivendo il mio sogno". Sognava già da piccolo? "Andavo al parco con i guanti: il calcio era solo il". Come ha iniziato? "Sassuolo e Bologna tra i giovani, da “grande” i dilettanti. A 20 anni allenavo i piccoli: capii presto che la mia testa era lì".