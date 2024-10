Crotone, scarcerata l’attivista curda Maysoon Majidi: era accusata di essere una scafista (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dopo dieci mesi di detenzione, Maysoon Majidi, attivista per i diritti umani curdo-iraniana, ha riacquistato la libertà. Il tribunale di Crotone ha deciso di scarcerarla, ritenendo che non vi fossero più sufficienti prove a suo carico per giustificare la custodia cautelare. Majidi era stata arrestata il 31 dicembre 2023 con l’accusa di essere una scafista in seguito a uno sbarco di migranti in Calabria. Le accuse nei suoi confronti si basavano su testimonianze che indicavano la donna come «l’aiutante del capitano» di quel veliero, responsabile della distribuzione di cibo e acqua a bordo. Tuttavia, testimoni chiave hanno ritrattato le loro dichiarazioni, e persino il vero capitano della barca ha confermato che Maysoon non aveva nulla a che fare con l’organizzazione del viaggio. Lettera43.it - Crotone, scarcerata l’attivista curda Maysoon Majidi: era accusata di essere una scafista Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dopo dieci mesi di detenzione,, attivista per i diritti umani curdo-iraniana, ha riacquistato la libertà. Il tribunale diha deciso di scarcerarla, ritenendo che non vi fossero più sufficienti prove a suo carico per giustificare la custodia cautelare.era stata arrestata il 31 dicembre 2023 con l’accusa diunain seguito a uno sbarco di migranti in Calabria. Le accuse nei suoi confronti si basavano su testimonianze che indicavano la donna come «l’aiutante del capitano» di quel veliero, responsabile della distribuzione di cibo e acqua a bordo. Tuttavia, testimoni chiave hanno ritrattato le loro dichiarazioni, e persino il vero capitano della barca ha confermato chenon aveva nulla a che fare con l’organizzazione del viaggio.

