Crisi e opportunità per il settore apistico in Italia: analisi e dati aggiornati (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il settore apistico in Italia si trova ad affrontare una serie di sfide significative che minacciano sia la produzione che la sostenibilità delle aziende coinvolte. Con oltre 72.000 apicoltori e più di 1 milione di alveari, questo settore ha visto un aumento della produzione, ma le difficoltà legate ai costi di produzione e alla concorrenza di mieli esteri di bassa qualità mettono a rischio il suo futuro. Un recente rapporto del CREA offre uno spaccato dettagliato sullo stato attuale dell’apicoltura, le sue opportunità e le minacce da affrontare. Il contesto attuale dell’apicoltura Italiana L’apicoltura Italiana si caratterizza per la sua crescita continua, come evidenziato dai dati del censimento Istat del 2020, che ha registrato un aumento del 57% degli alveari rispetto al 2010. Gaeta.it - Crisi e opportunità per il settore apistico in Italia: analisi e dati aggiornati Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ilinsi trova ad affrontare una serie di sfide significative che minacciano sia la produzione che la sostenibilità delle aziende coinvolte. Con oltre 72.000 apicoltori e più di 1 milione di alveari, questoha visto un aumento della produzione, ma le difficoltà legate ai costi di produzione e alla concorrenza di mieli esteri di bassa qualità mettono a rischio il suo futuro. Un recente rapporto del CREA offre uno spaccato dettagliato sullo stato attuale dell’apicoltura, le suee le minacce da affrontare. Il contesto attuale dell’apicolturana L’apicolturana si caratterizza per la sua crescita continua, come evidenziato daidel censimento Istat del 2020, che ha registrato un aumento del 57% degli alveari rispetto al 2010.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Apicoltori-eroi, in 72mila si battono con concorrenza e clima - Un settore che conta oltre 22mila aziende agricole ... Secondo il rapporto, oltre la metà delle aziende apistiche si concentra nelle regioni del Centro Nord, mentre quelle meridionali sono ... (ansa.it)

Crea: Italia 6° in Ue per numero alveari, 23.000 ton miele nel 2022 - Roma, 23 ott. (askanews) – Il ruolo delle api e degli altri impollinatori in termini di mantenimento della biodiversità e di salubrità alimentare è da tempo riconosciuto, non solo dal mondo scientific ... (askanews.it)

L'espansione della Vespa Velutina preoccupa il settore apistico cuneese - Gli ultimi aggiornamenti - relativi all'anno 2024 - provienienti da Aspromiele, che da tempo si preoccupa di gestire la minaccia, indicano una rapida espansione della Vespa velutina sul nostro ... (cuneodice.it)