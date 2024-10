Cultweb.it - Cos’è il Mouth Taping, il nuovo (controverso) trend per dormire meglio virale su TikTok

Leggi tutta la notizia su Cultweb.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il, letteralmente coprire di nastro la bocca, è l’applicazione di cerotti o bende adesive sulla bocca prima di. Un escamotage che serve per respirare solo dal naso. I cerotti si applicano seguendo una forma di H, posizionata in orizzontale. Perché sempre più persone ricorrono a questa tecnica, diventata in men che non si dica,sui social? Perché per l’appunto migliorerebbe la qualità del sonno, i livelli di energia e anche l’igiene dentale. Non solo: si parla anche di benessere estetico, visto che renderebbe più sode le guance e la mascella più scolpita. @isabelle.lux101 FOR BEGINNERS easy turorial / what to know beforeyour