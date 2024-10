Commemorazione dei defunti: misure straordinarie fino a sabato 2 novembre (Di mercoledì 23 ottobre 2024) ADE S.p.A. ed il Comune di Parma hanno predisposto tutte le misure volte a migliorare l'accoglienza e garantire la sicurezza dei visitatori nei cimiteri in vista della “Commemorazione dei defunti”, che conoscerà il suo momento culmine nelle giornate di venerdì 1 e sabato 2 novembre. Tutti i Parmatoday.it - Commemorazione dei defunti: misure straordinarie fino a sabato 2 novembre Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) ADE S.p.A. ed il Comune di Parma hanno predisposto tutte levolte a migliorare l'accoglienza e garantire la sicurezza dei visitatori nei cimiteri in vista della “dei”, che conoscerà il suo momento culmine nelle giornate di venerdì 1 e. Tutti i

