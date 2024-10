Sport.quotidiano.net - Colpani: "Faremo una grande partita. La Nazionale passa dalla Fiorentina"

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Firenze, 23 ottobre 2024 - In conferenza stampa,pancia del Kybunpark, è intervenuto anche Andreaper presentare il match contro il San Gallo insieme a Raffaele Palladino. Il centrocampista ex Monza è reducedoppietta di Lecce che gli ha permesso di sbloccarsi in fase realizzativa. "Sono contento di essermi sbloccato e di essermi tolto un po' di polvere. Il San Gallo è forte, abbiamo visto dei video, ci possono mettere in difficoltà. Dobbiamo essere bravi come a Lecce e giocare con il giusto atteggiamento. Sono convinto cheuna". Come avete preso lo stop di Gudmundsson? "Ci dispiace. Lo aspettiamo, quando tornerà ci darà unamano". Le difficoltà iniziali sono state causate solopreparazione o anche dal salto da Monza a Firenze? "Non è stata una questione di salto ma solo di forma fisica.