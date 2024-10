Chiusura della tangenziale est a Roma: incidente blocca traffico tra Monti Tiburtini e Nomentana (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un incidente stradale ha portato alla Chiusura di un tratto della tangenziale Est di Roma, generando difficoltà significative al traffico. L’evento si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 23 ottobre, intorno alle ore 17, e ha immediatamente attirato l’attenzione delle autorità locali. Le forze dell’ordine sono state mobilitate per gestire la situazione e facilitare la circolazione stradale, già complessa a causa delle condizioni meteorologiche avverse e dei lavori in corso nella capitale. Dettagli dell’incidente nella zona di Monti Tiburtini L’episodio si è verificato all’altezza di Monti Tiburtini, un’area strategica della tangenziale Est, che è frequentemente utilizzata per connettere diversi punti della città. Gaeta.it - Chiusura della tangenziale est a Roma: incidente blocca traffico tra Monti Tiburtini e Nomentana Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Unstradale ha portato alladi un trattoEst di, generando difficoltà significative al. L’evento si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 23 ottobre, intorno alle ore 17, e ha immediatamente attirato l’attenzione delle autorità locali. Le forze dell’ordine sono state mobilitate per gestire la situazione e facilitare la circolazione stradale, già complessa a causa delle condizioni meteorologiche avverse e dei lavori in corso nella capitale. Dettagli dell’nella zona diL’episodio si è verificato all’altezza di, un’area strategicaEst, che è frequentemente utilizzata per connettere diversi punticittà.

