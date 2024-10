Sport.quotidiano.net - Calcio serie D, arriva la Fezzanese. Manni carica l’Acf Foligno: "Vogliamo i tre punti»

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)– In occasione del turno infrasettimanale il calendario assegna al, reduce dal blitz confezionato sul terreno del Grosseto con i gol di Khribech e Brevi, il confronto casalingo con la, attuale fanalino di coda cheal Blasone con l’obiettivo prioritario di portare via un risultato positivo. Confronto scorbutico, ricco di insidie sul conto del quale Alessandro, alla vigilia ha messo in guardia la squadra: "Convinto che l’attuale classifica penalizza le qualità della formazione ligure. Valore – commenta- confermato dalla prestazione offerta dallacontro il Gavorrano, per cui dobbiamo essere bravi ad affrontare l’impegno consapevoli che la necessità didei liguri, potrebbero crearci ulteriori difficoltà in una partita chea poche ore dal confronto con il Grosseto e a quello del turno successivo".