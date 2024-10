Caban donna | il ritorno del capo iconico per l’Inverno

Leggi tutta la notizia su .com

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Life&People.it Il diritto all’oblio non è una legislazione in vigore nel mondo della moda. Tra archivi e nostalgia, i capi fungono da cartina tornasole delle influenze che muovono il nostro presente, tanto da intercettare gli stati d’animo del pubblico che, non solo influenzano l’ambiente circostanze, ma soprattutto i loro bisogni (di acquisto e non). Pertanto la moda non concede l’oblio, proprio in funzione del fatto che si mostra consapevole della potenza del passato, in momenti di grande incertezza e instabilità come quelli del contemporaneo. Dopo anni nelle retrovie dei capispalla, surclassato dai cappotti lunghi e dalle giacche oversize, iltorna a dominare le tendenza autunno/inverno. Undal fascino eterno e dall’eleganza innata si dimostra infatti scelta di stile versatile, perfetta per i look casual quanto per quelli più raffinati.