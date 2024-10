Bobbio sotto vetro è un modo irrispettoso di ricordare un grande italiano (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ma è questo il modo di celebrare un maestro del pensiero che ha fatto della sobrietà e dell’asciuttezza antiretorica la sua cifra caratteristica, un cultore dell’understatement nella classica declinazione subalpina? I fatti: qualche giorno fa, il 18 ottobre, compleanno di Norberto Bobbio, sotto la casa torinese di via Sacchi 66 dove il filosofo visse quasi tutta la sua lunga esistenza fino alla morte avvenuta il 9 gennaio 2004, è stata scoperta una targa alla memoria, su opportuna proposta del Centro studi Piero Gobetti, opportunamente fatta propria dal Consiglio comunale. Linkiesta.it - Bobbio sotto vetro è un modo irrispettoso di ricordare un grande italiano Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ma è questo ildi celebrare un maestro del pensiero che ha fatto della sobrietà e dell’asciuttezza antiretorica la sua cifra caratteristica, un cultore dell’understatement nella classica declinazione subalpina? I fatti: qualche giorno fa, il 18 ottobre, compleanno di Norbertola casa torinese di via Sacchi 66 dove il filosofo visse quasi tutta la sua lunga esistenza fino alla morte avvenuta il 9 gennaio 2004, è stata scoperta una targa alla memoria, su opportuna proposta del Centro studi Piero Gobetti, opportunamente fatta propria dal Consiglio comunale.

