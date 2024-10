Tarantinitime.it - Anziano aggredito in stazione, Digregorio (Siulp): «Stazione di Taranto zona franca, Polfer ridotta all’osso»

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tarantini Time Quotidiano«Unè statoinda due cittadini marocchini che volevano derubarlo del portafoglio. Spintonato eè finito per terra, fortunatamente non riportando gravi conseguenze. Un episodio che accende nuovamente i riflettori sul degrado e lo stato di abbandono in cui versa ladie sull’impoverimento delle specialità della Polizia di Stato, tra cui la Polizia Ferroviaria che non vede da anni incremento di capitale umano, a scapito della sicurezza dei viaggiatori e degli stessi poliziotti». Così Antonio, segretario generale provinciale del sindacato di Poliziadi. «Una vicenda che non deve passare in sordina e che richiama necessariamente quanto avvenuto a Verona pochi giorni fa, dove un collega è stato costretto ad utilizzare l’arma di ordinanza contro un 26enne violento.